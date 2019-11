© foto di Alessio Del Lungo

La Repubblica (ed. Genova) dedica questa mattina uno spazio ai rossoblù nel taglio basso della prima pagina del quotidiano con questo titolo: "Kouamé ko, c'è Tankovic". La società, già si sta muovendo per rinforzare il reparto offensivo per gennaio, ha accelerato i tempi e sta valutando alcuni profili. In un caso però l'accordo sarebbe già stato trovato e l'operazione andrà in porto con l'apertura del mercato di gennaio.