"Il Genoa spreca ma respira". Questo il titolo dell'edizione genovese de La Repubblica. Il Genoa di Davide Nicola ha pareggiato 0-0 contro la Fiorentina al "Franchi", ma può recriminare per un rigore fallito da Criscito e diverse occasioni non sfruttate, come quella finale con Pinamonti.

Oggi la Samp - "Samp all'esame Sassuolo". Questo invece il titolo dedicato alla Samp. La squadra di Claudio Ranieri vuole uscire dalle secche della bassa classifica ma per farlo deve superare l'ottima formazione di Roberto De Zerbi a Marassi questo pomeriggio.