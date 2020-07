La Repubblica (ed. Genova): "La ricetta di Nicola: 'Serve ferocia'. Esame Udinese per Ranieri"

Incroci salvezza per Genoa e Sampdoria. I rossoblu saranno i primi a scendere in campo oggi al "Ferraris" alle 17.15 contro la SPAL mentre i blucerchiati di Ranieri giocheranno alle 19.30 alla Dacia Arena di Udine contro i bianconeri di Gotti. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione genovese de La Repubblica: "La ricetta di Nicola: 'Serve ferocia per vincere'. Esame Udinese per Ranieri: 'Voglio punti, guai a mollare'".