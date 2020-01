© foto di Alessio Del Lungo

La Repubblica (ed. Genova) in edicola questa mattina dedica uno spazio importante nel taglio laterale della sua prima pagina ai blucerchiati con questo titolo: "La Samp resiste e spreca". Pareggio per 0-0 a San Siro della squadra di Ranieri che, nel giorno del debutto in rossonero di Ibrahimovic, spreca molte occasioni per vincere la partita e deve accontentarsi di un punto.