La Repubblica (ed. Genova): "La Samp sfida l'Inter, Ranieri: 'Come entrare in una stanza buia'"

Impegno in trasferta questa sera per la Sampdoria. Alle 21.45 la squadra di Claudio Ranieri sfiderà a San Siro l'Inter nel recupero della 25a giornata di campionato. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione genovese de La Repubblica: "La Samp sfida l'Inter, Ranieri: 'Come entrare in una stanza buia'".