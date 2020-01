© foto di Alessio Del Lungo

"Nicola: rivoluzione Genoa". Questo il titolo che utilizza in prima pagina sui rossoblù nel taglio laterale La Repubblica (ed. Genova) questa mattina. Con il nuovo allenatore è cambiato lo stile ed il modo di giocare: si preferisce far tenere la palla agli avversari per poi aggredire e ripartire rapidamente, mentre con Thiago Motta c'era una ricerca del possesso palla.