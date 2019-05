La Repubblica (ed. Genova): "Prandelli: 'Niente paura solo cuore'"

Ultimo atto del campionato per il Genoa che questa sera si giocherà tutto a Firenze. I rossoblu sono terzultimi e per salvarsi devono fare almeno un punto sperando che l'Empoli a San Siro non vinca o, in caso di pari al "Franchi", perda contro l'Inter. Questo il titolo dell'edizione genovese de La Repubblica: "Prandelli: 'Niente paura solo cuore'".

C'è Samp-Juve - La Samp invece si prepara a salutare i propri tifosi. I blucechiati sfideranno la Juventus alle 18 in quello che può essere l'ultimo atto sulla panchina dei liguri di Marco Giampaolo. Questo il titolo del quotidiano: "Giampaolo saluto alla Sud che sa di addio".