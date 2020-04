La Repubblica (ed. Genova): "Prestiti e contratti: Genoa e Samp senza certezze"

"Prestiti e contratti: Genoa e Samp senza certezze". Questo il titolo dell'edizione genovese de La Repubblica che fa il punto della situazione su Genoa e Sampdoria. Ancora da decifrare come si concluderà la stagione. Il campionato, se riprenderà, andrà a slittare oltre il 30 giugno, termine massimo per i prestiti e per i contratti in scadenza.