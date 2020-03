La Repubblica (ed. Genova), Quagliarella: "Pensiamo ai medici"

La Repubblica (ed. Genova) in edicola questa mattina dedica in prima pagina nel taglio basso uno spazio alla Sampdoria con le parole di Fabio Quagliarella: "Pensiamo ai medici". Il capitano dei blucerchiati dopo la vittoria contro il Verona: "Non si capisce cosa fare e così non è facile. Voglio rispettare ciò che viene detto: pensiamo a chi soffre, medici e infermieri".