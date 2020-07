La Repubblica (ed. Genova): "Samp e Genoa, vietato sbagliare"

Sfide delicate per Genoa e Sampdoria. I rossoblu saranno impegnati sul campo dell'Udinese mentre i blucerchiati ospiternano la SPAL in due match delicatissimi per la lotta salvezza. Questo il titolo in taglio basso prima pagina dell'edizione genovese de La Repubblica: "Samp e Genoa, vietato sbagliare".