© foto di Mattia Verdorale

"Per il dopo Di Francesco è pressing su Gattuso": così La Repubblica (ed. Genova) in prima pagina. Dopo la risoluzione contrattuale con il tecnico abruzzese, il presidente Ferrero pensa a Rino Gattuso: è questa la sensazione trapelata ieri. L'ex rossonero non ha ancora detto sì e si è preso del tempo per riflettere bene ma ha radunato il suo staff composto da 10 persone che porterebbe a Genova e al momento sembra essere in vantaggio sulla concorrenza.