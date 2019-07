La Repubblica (ed. Genova): "Samp la trattativa va. Ferrero al bivio"

"Samp la trattativa va. Ferrero al bivio". Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione genovese de La Repubblica. Prosegue la trattativa per la cessione della Sampdoria al "Gruppo Vialli" ma ora l'ultima decisione spetta al presidente blucerchiato Massimo Ferrero.

Raduno del Genoa - Inizia oggi la stagione 2019-2020 del Genoa. I rossoblu si ritroveranno per l'ora di cena in un albergo cittadino per poi volare a Neustift nella giornata di domani. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina: "Genoa, vacanze finite mercato aperto".