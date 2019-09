"Samp, una sfida alta tensione per Ferrero e Di Francesco". Questo il titolo dell'edizione genovese de La Repubblica. Questo pomeriggio, condizioni meteo permettendo, i blucerchiati sfideranno il Torino in un match delicato per la contestazione annunciata al numero uno Ferrero e per la posizione deficitaria della squadra, ultima a zero punti.