La Repubblica (ed. Genova), Sampdoria: "Adesso o mai più"

© foto di Alessio Del Lungo

La Repubblica (ed. Genova) in edicola questa mattina dedica in prima pagina uno spazio importante alla Sampdoria con il titolo seguente: "Adesso o mai più". Sfida fondamentale in ottica salvezza per i blucerchiati che ospitano a Marassi il Lecce di Liverani: vietato sbagliare e rimanere in zone di classifica non piacevoli.