La Repubblica (ed. Genova), "Sampdoria in vendita, Vialli si ritira"

© foto di Alessio Del Lungo

"Samp in vendita, Vialli si ritira". Questo il titolo che dedica nel taglio basso La Repubblica (ed. Genova) in prima pagina alla Sampdoria. Il gruppo dell'ex attaccante non è più in lizza per l'acquisto dei blucerchiati e lo rende pubblico attraverso un comunicato ufficiale. Intanto Garrone incontra ad Albaro e dice: "Se Ferrero non cede a queste condizioni fa un grosso errore. Io comunque sono pronto a salvare la società".