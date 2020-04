La Repubblica (ed. Genova): "Social e fondi per gli ospedali, così batte il cuore rossoblu"

"Social e fondi per gli ospedali, così batte il cuore rossoblu". Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione genovese de La Repubblica. Il quotidiano ha voluto raccontare le raccolte benefiche del club e dei tifosi del Genoa per aiutare gli ospedali del capoluogo ligure in questo momento molto delicato.