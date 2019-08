La Repubblica (ed. Genova) sui rossoblù: "Delirio per Schone"

© foto di Alessio Del Lungo

La Repubblica (ed. Genova) nell'edizione odierna dedica uno spazio al Genoa nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "Genoa, in delirio per Schone". L'ultimo ad essere accolto così sotto l'hotel dell'aeroporto era stato Diego Milito: il suo arrivo si è trasformato in un bagno di folla.