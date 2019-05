© foto di Giulio Falciai

"Samp frana davanti all'Empoli. Ferrero e Giampaolo furiosi". Così titola, in prima pagina, l'edizione odierna de La Repubblica (ed. Genova) sulla brutta sconfitta dei blucerchiati. La formazione ligure, infatti, ha perso per 2-1 contro i toscani per le reti di Farias e Di Lorenzo, inutile la rete del solito Quagliarella su rigore. Il presidente Ferrero e il mister Giampaolo, secondo quanto riportato dal quotidiano, sono furiosi con la squadra per queste ultime scarse prestazioni.