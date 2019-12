La Repubblica (ed. Genova) in edicola questa questa mattina dedica uno spazio ai rossoblù nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "Un salvagente di nome Nicola". Ieri primo allenamento a Pegli per il nuovo tecnico ex Crotone mentre oggi torna a vestire la maglia del Genoa, Mattia Perin, portiere proveniente dalla Juventus.