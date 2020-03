La Repubblica (ed. Milano): "Il tifoso interista e l'impossibilità della trasferta"

"Il tifoso interista e l'impossibilità della trasferta". Questo il titolo che La Repubblica (ed. Milano) dedica questa mattina nel taglio basso della sua prima pagina ai nerazzurri in vista della partitissima contro la Juventus. Alcuni Inter club hanno provato ad organizzarsi per vedere la sfida in piccole sale private, ma si sono sentiti dire: "Non accettiamo, non potremmo riempire tavoli per rispettare le distanze di sicurezza".