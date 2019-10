La Repubblica (ed. Milano): "Piano B Sesto di Inter e Milan"

© foto di Alessio Del Lungo

La Repubblica (ed. Milano) dedica l'apertura della sua prima pagina alla questione stadio nel capoluogo lombardo con il titolo seguente: "Piano B Sesto di Inter e Milan". Le società pronte a fissare già in questa settimana un appuntamento per verificare un'ipotese aree Falck. Ma Bonomi: "La nostra zona è ideale però non voglio essere utilizzato come strumento per forzare le scelte".