La Repubblica (ed. Milano): "Sala vuole garanzie da Inter e Milan"

"Sala vuole garanzie da Inter e Milan".Così titola in prima pagina in taglio laterale l'edizione odierna de La Repubblica (ed. Milano) sulle parole di Sala. Quest'ultimo infatti avrebbe dichiarato di voler trovare a tutti i costi una soluzione per non buttare giù lo stadio. Se, però, i rossoneri e i nerazzurri dovessero andare avanti nell'intenzione del nuovo impianto allora Sala vuole garanzie da parte loro.