© foto di Alessio Del Lungo

La Repubblica (ed. Milano) dedica spazio nella sua prima pagina nella parte centrale al tema legato a San Siro con il titolo seguente: "Può esserci una terza via". I club domani sera si presenteranno nella sede del Municipio 7 per mostrare i loro progetti per il nuovo stadio, ma il critico di architettura Luca Molinari si chiede: "Perché non costruire un nuovo stadio accanto e trasformare quello attuale in altro?".