La Repubblica (ed. Napoli): "Il Napoli è in finale di Coppa Italia"

"Mertens: gol all'Inter e alla storia. Il Napoli è in finale di Coppa Italia". Questo il titolo dell'edizione napoletana de La Repubblica. Gli azzurri di Gennaro Gattuso hanno pareggiato 1-1 in casa contro l'Inter proprio grazie all'attaccante belga. I partenopei, che all'andata a San Siro avevano vinto 1-0, hanno quindi staccato il pass per la finale di Coppa Italia contro la Juventus in programma mercoledì a Roma.