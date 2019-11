Arriva una sconfitta per il Napoli. La squadra partenopea è stata battuta 2-1 dalla Roma nel match del sabato pomeriggio. Alla squadra di Ancelotti non è bastato un gol nel finale di Milik per riequilibrare la gara dell'Olimpico. Questo il titolo dell'edizione napoletana de La Repubblica: "Milik non basta, azzurri ko (2-1). Insigne: 'Tifosi scusateci'".