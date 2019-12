La Repubblica (ed. Napoli) su Gattuso: "La città sta con Ancelotti"

"La città sta con Ancelotti". Così titola in prima pagina, per la precisione in taglio alto, l'edizione odierna de La Repubblica (ed. Napoli) su Gattuso. Dopo l'esonero del tecnico Ancelotti, avvenuto lunedì sera dopo la sfida contro il Genk, ieri i partenopei hanno ufficializzato che Gennaro Gattuso sarà il prossimo allenatore del Napoli. Inizia quindi l'era Gattuso.