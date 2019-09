"Avvertimento ultrà sul derby". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione romana de La Repubblica. "Gli Irriducibili della Lazio - si legge nel sottotitolo - 'Avete snobbato Diabolik, non esultate'". La curva della Lazio ha rimproverato il club per non aver ricordato la morte di Fabrizio Piscitelli, storico capo ultras ucciso il mese scorso.