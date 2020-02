vedi letture

La Repubblica (ed. Roma): "Dzeko non basta, Champions più lontana"

Sconfitta esterna per la Roma che viene superata in rimonta 2-1 dall'Atalanta nello scontro diretto per il quarto posto. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione romana de La Repubblica: "Dzeko non basta, Champions più lontana".