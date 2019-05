© foto di stefano tedeschi

Doppio titolo sportivo per l'edizione romana de La Repubblica, che apre con: "Roma saluta DDR. Lazio, finale amaro". I giallorossi hanno chiuso la stagione con un successo per 2 a 1 sul Parma, grazie alle reti di Pellegrini e Perotti, e poi hanno dato il via alla festa per Daniele De Rossi, conclusa tra le lacrime di tutto lo stadio durante il giro di campo eseguito con squadra e famiglia al seguito. Erano in 63mila all'Olimpico, sotto al diluvio, per salutare, con un arrivederci, il numero 16 giallorosso.

Lazio, finale amaro - E' andata meno bene alla Lazio nell'ultima giornata di campionato, sconfitta per 3 a 1 dal Torino. Immobile trova la rete, ma non basta, e Simone Inzaghi resta in forse: il tecnico biancoceleste dovrà valutare nei prossimi giorni le offerte che arriveranno, prima di dare una risposta al patron Claudio Lotito per la prossima stagione.