"Lazio, la gioia della rimonta". Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione romana de La Repubblica. I biancocelesti di Inzaghi, sotto 3-0 contro l'Atalanta hanno rimontato pareggiando per 3-3.

Fonseca su Under - In prima pagina c'è anche un titolo dedicato alla Roma, in campo alle 15 a Marassi contro la Samp, e su Fonseca che ha ripreso Under sulla questione Turchia: "Roma, Fonseca striglia Under".