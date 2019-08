La Repubblica (ed. Torino): "A Villar, Sarri fa meno paura di CR7"

© foto di Alessio Del Lungo

La Repubblica (ed. Torino), quest'oggi in edicola, dedica uno spazio nel taglio basso della sua prima pagina alla Juventus con questo titolo: "A Villar, Sarri fa meno paura di Ronaldo". Nessun assalto previsto per conoscere il nuovo tecnico dei bianconeri. Il piano di sicurezza è meno stringente rispetto a quello dello scorso anno per il debutto di CR7 nel vernissage della Juventus il 14 agosto.