La Repubblica (ed. Torino): "In Serie A tutti corrono più del Toro"

"In Serie A tutti corrono più del Toro". Così titola in prima pagina, in taglio basso, l'edizione odierna de La Repubblica (ed. Torino) a proposito dei granata. In A c'è chi corre tanto e chi corre poco. Chi corre tanto è l'Inter, chi corre meno di tutti è il Torino. La statistica dice che la squadra di Mazzarri percorre 102,432 chilometri, ultimi della Serie A.