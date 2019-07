© foto di Alessio Del Lungo

La Repubblica (ed. Torino) nella sua edizione in edicola questa mattina dedica uno spazio in taglio basso al Torino che compirà stasera il suo esordio in Europa League. Questo il titolo scelto dal quotidiano con le parole dell'allenatore Walter Mazzarri: "Contro il Debrecen facciamo il nostro esame di maturità". Il mister continua: "I nostri avversari sono al lavoro da un mese e mezzo: è la partita più importante dell'anno".