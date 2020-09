La Repubblica (ed. Torino): "Nuovo ko, ma Giampaolo: 'Ho fiducia in questo Toro'"

Sconfitta interna per il Torino. La squadra di Giampaolo è stata battuta fra le mura amiche dall'Atalanta per 4-2. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione torinese de La Repubblica: "Nuovo ko, ma Giampaolo: 'Ho fiducia in questo Toro'".