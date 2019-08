© foto di Mattia Verdorale

"10 mila al Franchi per Ribery: "Qui per vincere". Titola così in prima pagina La Repubblica-Firenze sulla presentazione spettacolare andata in scena ieri sera alla stadio Artemio Franchi di Firenze dove è stato presentato il campione francese ex Bayern Monaco: "In diecimila al Franchi per salutare Franck Ribery, il nuovo acquisto della Fiorentina che domani contro il Napoli andrà in panchina. Cori e applausi per il francese, che poco prima in conferenza stampa era stato chiaro: "Ho firmato per due anni perché spero di essere ancora decisivo. Vorrei che quest'anno la Fiorentina arrivasse tra le prime cinque, anche le prime tre".