La Repubblica-Firenze: "Anche Vlahovic positivo al test"

"Anche Vlahovic positivo al test: tutta la squadra va in quarantena". Questo il titolo in prima pagina in taglio basso su La Repubblica-Firenze. Ieri la Fiorentina tramite un comunicato ha annunciato che Dusan Vlahovic è risultato positivo al tampone del Covid-19. Tutta la Fiorentina andrà in quarantena. Ieri il comunicato anche da parte dell'Udinese, che obbliga tutti i suoi calciatori ad un periodo di isolamento.