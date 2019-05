© foto di Mattia Verdorale

L'edizione odierna de La Repubblica (ed. Firenze) dedica spazio in prima pagina alla sconfitta della Fiorentina per 1-0 nel derby toscano contro l'Empoli: "Autunno viola, ancora un ko, per salvarsi manca un punto". Questo il titolo del giornale che analizza il momento no della squadra di Montella.