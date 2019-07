La Repubblica-Firenze: "Chiesa rischia lo strappo ma Barone sistema"

"Chiesa rischia lo strappo ma Barone sistema tutto". Questo il titolo in taglio basso in prima pagina con cui si apre l'odierna edizione de La Repubblica-Firenze sulla questione Federico Chiesa: "Quando il pullman è arrivato al molo di Weehawken e i giocatori sono scesi, il classe '97 è rimasto seduto. Ci sono voluti Dainelli, Antognoni, ma soprattutto Joe Barone, per evitare lo strappo. Alla fine anche Chiesa, perfino sorridente, è salito sul battello per il giro sull'Hudson, dove sono state presentate anche le nuove maglie viola".