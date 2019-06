© foto di Mattia Verdorale

"Chiesa, Dragowski, Bennacer. Commisso ridisegna la squadra". Questo il titolo in taglio basso con cui si pare l'odierna edizione de La Repubblica-Firenze che fa il punto sul mercato in entrata: il nome più caldo per quanto riguarda il centrocampo è sicuramente quello del centrocampista dell'Empoli Bennacer. Mentre per quanto riguarda la porta sembrerebbe che Dragowski abbia scavalcato Lafont e sarà proprio il portiere polacco ad essere il titolare della prossima stagione, con Lafont in uscita, pronto a tornare in Francia.