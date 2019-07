La Repubblica (Firenze): "Drago non convinto. Pradè pensa a Perin"

© foto di Giulio Falciai

"Drago non è convinto. Pradè pensa a Perin". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de La Repubblica (ed. Firenze) sulla Fiorentina. Il portiere polacco, secondo il quotidiano, non sarebbe così convinto di restare in maglia viola, per questo il ds Daniele Pradè starebbe pensando al portiere di proprietà della Juventus.