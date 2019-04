© foto di Lorenzo Di Benedetto

Spazio al campionato nella prima pagina de La Repubblica-Firenze di questa mattina, con il titolo: "Per la Fiorentina un'altra sfida ad alta tensione". Stasera all'Olimpico contro una Roma in crisi i viola provano a ripartire. Pioli: "La squadra sta bene". Chiesa recupera ma va in panchina, traballa l'ex Ranieri.