© foto di Mattia Verdorale

"Fiorentina obiettivo Mandragora". Questo il titolo in taglio basso con cui si apre l'odierna edizione de La Repubblica-Firenze sulla Fiorentina che avrebbe individuato nel giocatore dell'Udinese il regista giusto da regalare a Montella: "Tutto su Mandragora, la Fiorentina tenta il grande colpo a centrocampo per uno dei giovani più forti e ambiti del calcio italiano. E' giunto insomma il momento del trio Pradè, Barone e Antognoni, pronti a lanciare l'assalto sul mercato. E' vero che in uscita ci sono da sistemare ancora Eysseric, Cristoforo e Dabo (in pole c'è l'Olympiakos) che non rientrano nel progetto tecnico, ma ora è iniziata la fase due, quella delle accelerazioni per gli acquisti. Mandragora è sempre stato un sogno, fin dal primo giorno in cui Pradè è tornato alla Fiorentina, ma ora esistono margini di manovra per trovare la chiave giusta con l'Udinese. La Fiorentina è balzata in prima fila, sul centrocampista bianconero però c'è forte anche la Sampdoria. Da tempo Pradè sta lavorando sotto traccia a questa operazione e vorrebbe piazzare lo scatto finale".