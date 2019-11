"Fiorentina, ora Chiesa è un caso". Titola così in prima pagina La Repubblica-Firenze questa mattina in edicola in riferimento alla panchina di Federico Chiesa contro l'Hellas Verona: "Montella aveva chiesto una reazione alla sua squadra dopo la sconfitta contro il Cagliari, invece a Verona i viola hanno rimediato un'altra sconfotta (1-0 gol di Di Carmine) dimostrando tutta la loro fragilità. Come se non bastasse si sta profilando anche un caso-Chiesa. Montella: "Quando Federico starà bene fisicamente e mentalmente, giocherà. Il rinnovo? Non ho letto niente, faccia quello che crede". Frattura dello zigomo per Pezzella, starà fuori tre settimane".