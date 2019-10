© foto di Mattia Verdorale

"Fiorentina pochi lampi solo un punto". Titola così in prima pagina La Repubblica-Firenze questa mattina in edicola dopo il pareggio a reti bianche di ieri sera contro il Brescia. Chiesa-Ribéry non hanno brillato e la Fiorentina non è riuscita a portare via più di un punto dal Rigamonti. Ci stava per riuscire nel finale, solamente se Vlahovic non fosse stato nella traiettoria del tiro ravvicinato di Castrovilli. Nel Monday Night è 0-0 tra Rondinelle e Viola.