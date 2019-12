La Repubblica-Firenze: "Fiorentina, polveri bagnate"

© foto di Mattia Verdorale

"Fiorentina, polveri bagnate". Questo il titolo in prima pagina su La Repubblica-Firenze in riferimento alla sconfitta rimediata dalla Fiorentina per 4-1 contro la Roma. La panchina di Montella sta per saltare: oggi potrebbe arrivare l'esonero. Intanto è stata pubblicata la perizia per la stima dei valori delle aree relative al progetto del nuovo stadio. 22 milioni per l'area Mercafir, in seguito la nota ACF: prendiamo atto.