© foto di Lorenzo Di Benedetto

"Fiorentina, solo un pareggio col Torino. Seimila in piazza alla festa per Batistuta". Questo il titolo in prima pagina de La Repubblica-Firenze di questa mattina. 1-1 dei viola con il Torino al Franchi e addio all'Europa, ma dopo la partita tantissimi tifosi in Piazza della Signoria per festeggiare i 50 anni del Re Leone.