© foto di Mattia Verdorale

"Gala e il coro cult della Fiesole: "E ora invitatemi allo stadio". Questo il titolo in taglio basso in prima pagina su La Repubblica-Firenze dedicato ad un coro della Curva Fiesole della Fiorentina: "C'è un coro dei tifosi viola diventato virale. Sta spopolando sul web, la gente vuole conoscere le parole per cantarla alla prossima partita al Franchi. 'Firenze è carica, è carica...bombe nell'aria', sulle note trascinanti di Freed from Desire, un brano anni '90. "È fantastico che i tifosi della Fiorentina l'abbiano cantata senza pensare al risultato del campo" dice Gala, la cantante del brano".