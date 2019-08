© foto di Mattia Verdorale

"Idea Franchi, 150 milioni per il futuro". Questo il titolo in prima pagina su La Repubblica-Firenze in riferimento al possibile restyling dello stadio Artemio Franchi di Firenze: "Ridare vita al Franchi: il progetto dell'architetto Casamonti in questo momento è in pole position, ma è vincolato al parere della Soprintendenza. Costo previsto 150 milioni e tre anni di lavoro. Il progetto prevede l'abbattimento delle curve e una nuova forma rettangolare. L'unica alternativa, al momento, è realizzare un altro stadio accanto al Franchi".