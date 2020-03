La Repubblica-Firenze: "Il tifoso rimasto senza pallone si aggrappa soltanto a Ribery"

"Il tifoso rimasto senza pallone si aggrappa soltanto a Ribery". Questo il titolo che La Repubblica-Firenze dedica alla Fiorentina in prima pagina in taglio basso: "La strana partita dei tifosi rimasti senza pallone, tra l'ansia per il Coronavirus e il ritorno di Ribery. In fondo il francese è l'unica cartuccia che è rimbalzata su chi segue la Fiorentina, se quando ripartirà il campionato lui sarà di nuovo in campo. Sempre che la Serie A riparta".