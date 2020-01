© foto di Mattia Verdorale

"L'idea di Rocco per il Franchi: "Outlet al posto del baseball". Titola così La Repubblica in prima pagina sul nuovo stadio che Rocco Commisso vorrebbe costruire per la sua squadra. Secondo quanto riportato dal quotidiano, se dovesse accadere un eventuale restyling dell'Artemio Franchi, Commisso ha già sviluppato un'idea di rilancio del business commerciale nell’area di Campo di Marte, in particolare la riconversione dello stadio del baseball, il Cerreti, in un outlet.